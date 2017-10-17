Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на Мальте

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж предлагает €20 тыс. за информацию, которая поможет найти возможных убийц журналистки Дафне Каруаны Галиции, погибшей на Мальте. Об этом он сообщил в понедельник в своем Twitter.
По данным агентства ANSA, журналистка погибла в понедельник в результате взрыва автомобиля. Детали инцидента неизвестны, однако местная пресса квалифицирует ЧП как убийство. По информации телеканала Rai News 24, журналистка вела блог, в котором критически отзывалась о правительстве, уличая правящую элиту в коррупции, а также расследовала связь местных политиков с "Панамскими документами" - делом об офшорных счетах.
"Пришел в ярость, узнав, что мальтийская журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция была убита этим вечером недалеко от собственного дома с помощью бомбы. Я предлагаю награду в €20 тыс. за информацию, которая поможет осудить ее убийц", - написал Ассанж.
Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J— Julian Assange (@JulianAssange) 16 октября 2017 г.