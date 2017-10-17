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Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию Эль-Кунейтра в Сирии

Общество
17 октября, 6:10 UTC+3 ХАН-АРНАБИ /Сирия/ 17, октября. /ТАСС

В Центре по примирению враждующих сторон пояснили, что ранее проводился анализ гуманитарной ситуации в регионе, по результатам которого было установлено, что это наиболее нуждающийся населенный пункт

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ХАН-АРНАБИ /Сирия/, 17 октября. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили партию гуманитарной помощи в провинцию Эль-Кунейтра. Гуманитарный конвой привез в город Хан-Арнаби 2 т продуктов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Населенный пункт был выбран по результатам анализа гуманитарной ситуации в регионе, рассказал журналистам представитель центра контр-адмирал Александр Жучков. "В каждой провинции есть центры национального примирения и представители администрации, с которыми мы работаем. Предварительно было определено, что это наиболее нуждающийся пункт: он не так давно был освобожден", - уточнил он.

Сирийская армия при поддержке ВКС России освободила город от боевиков несколько недель назад. Часть из них осела в южной зоне деэскалации (расположена на территории провинций Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда). От нее до города всего 2 км, сообщил глава местной администрации Усама Зейтун.

"Введенный режим прекращения огня постоянно нарушается, ведь кроме умеренной оппозиции в горы ушли террористы "Джебхат-ан-Нусры" и "Исламского государства" (запрещенные в РФ террористические организации - прим. ТАСС). Но выставленные блокпосты все же сделали нашу жизнь спокойнее", - добавил он.

Представители центра также развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который обратились более сотни жителей. "По большей части это хронические сердечно-сосудистые заболевания, расстройства желудка, кишечника. Заболевания воспалительные разного характера, поэтому в условиях медпункта мы можем оказать консультативную помощь, дать совет, снять какие-то острые состояния - медикаменты есть для этого", - рассказал врач медицинского отделения Центра Роман Рассадников.

Сотрудники центра регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы Сирии, чтобы оценить гуманитарную обстановку. Особое внимание уделяется недавно освобожденным от боевиков населенным пунктам, таким как Хан-Арнаби.

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