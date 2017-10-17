В Омске до конца года откроется центр по сопровождению слепоглухих людей

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ОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Центр по сопровождению людей с одновременным нарушением слуха и зрения откроется в Омске до конца 2017 года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования Омской области. Центр будет оказывать консультационную помощь для социальной интеграции слепоглухих.
"Ресурсный центр, который откроется на базе омского центра психолого-медико-социального сопровождения до конца года, должен стать проводником между миром слепоглухих и тех, кто слышит и видит. Его специалисты будут разрабатывать и объединять успешные решения и практики, дающие слепоглухим людям возможность самореализации, развития и интеграции в общество", - цитирует пресс-служба заместителя начальника управления опеки и попечительства и адаптивного образования министерства Оксану Марьенкину.
Сейчас в Омской области проводится перепись слепоглухих людей - и взрослых, и детей. В перспективе планируется разрабатывать индивидуальные образовательные программы для несовершеннолетних.
Также специалисты-дефектологи из Омской области развивают сотрудничество с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение". "Благодаря сотрудничеству регион получит возможность направлять дефектологов на стажировку по программам мировых практик и проводить совместные исследования и разработки в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения", - добавили в пресс-службе.