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В Омске до конца года откроется центр по сопровождению слепоглухих людей

Общество
17 октября, 7:45 UTC+3 ОМСК ОМСК 17, октября. /ТАСС

Сейчас в Омской области проводится перепись взрослых и детей с нарушением слуха и зрения

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© Стоян Васев/ТАСС

ОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Центр по сопровождению людей с одновременным нарушением слуха и зрения откроется в Омске до конца 2017 года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования Омской области. Центр будет оказывать консультационную помощь для социальной интеграции слепоглухих.

"Ресурсный центр, который откроется на базе омского центра психолого-медико-социального сопровождения до конца года, должен стать проводником между миром слепоглухих и тех, кто слышит и видит. Его специалисты будут разрабатывать и объединять успешные решения и практики, дающие слепоглухим людям возможность самореализации, развития и интеграции в общество", - цитирует пресс-служба заместителя начальника управления опеки и попечительства и адаптивного образования министерства Оксану Марьенкину.

Сейчас в Омской области проводится перепись слепоглухих людей - и взрослых, и детей. В перспективе планируется разрабатывать индивидуальные образовательные программы для несовершеннолетних.

Также специалисты-дефектологи из Омской области развивают сотрудничество с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение". "Благодаря сотрудничеству регион получит возможность направлять дефектологов на стажировку по программам мировых практик и проводить совместные исследования и разработки в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения", - добавили в пресс-службе.

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