СМИ: индийский политик пообещал "изгнать" Тадж-Махал из истории страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Индийский политик и член законодательного собрания штата Уттар-Прадеш Сангит Сом пообещал "стереть из истории" Индии мавзолей Тадж-Махал, поскольку он был построен "тиранами". Как сообщает во вторник газета The Hindu, законодатель от правящей Бхаратия джаната парти заявил, что памятники, созданные во времена мусульманской династии Великих Моголов, будут убраны из книг по истории страны.

"Я могу сказать вам с полной гарантией, что история будет изменена. Та история, которая была искажена и представлена в ложном свете, теперь исправляется, правительство штата и центральное правительство работают, чтобы написать настоящую историю, - приводит газета слова Сома. - Правительства штата и центральное правительство работают, чтобы удалить из книг по истории места, представляющие Бабура, Акбара, Аурангзеба (известные императоры династии Великих Моголов - прим. ТАСС)".

Он заявил, что в учебниках истории больше места будет уделено персонажу индийского эпоса "Рамаяна" богу-герою Раме, национальным героям, боровшимся против мусульманских правителей Махаране Пратапу, Шиваджи и другим.

Сом выступил с этим заявлением после того, как в Индии начался скандал, когда министерство туризма штата Уттар-Прадеш, в котором находится Тадж-Махал, не включило знаменитый мавзолей в буклет, представляющий достопримечательности штата.

В настоящее время в Индии, как и в штате Уттар-Прадеш, у власти находится Бхаратия джаната парти, стоящая на националистических позициях и провозгласившая защиту традиций и культуры индуизма.

Мавзолей Тадж-Махал был сооружен в XVII веке по приказу мусульманского правителя Империи Великих Моголов Шах-Джахана в честь его умершей жены Мумтаз, это сооружение считается самым известным индийским архитектурным памятником.