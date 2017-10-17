Депутат Госдумы просит Собянина создать в Москве Центральный дом видеоблогера

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Самый молодой депутат Госдумы 22-летний Василий Власов (ЛДПР) обратился во вторник к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность создания в столице Центрального дома видеоблогера по аналогии с существующими Центральным домом литераторов, Центральным домом художника и другими. Копия запроса парламентария имеется в распоряжении ТАСС.

По словам политика, "информационные технологии пронизывают жизнь каждого человека как на бытовом уровне, так и в области взаимодействия с государством". "Телевидение и радио стремительно уступают свои позиции интернету, и в сфере информационных технологий у нашей молодежи есть все возможности преуспеть", - уверен либерал-демократ. Он подчеркивает, что "сфера видеоблогинга является быстроразвивающейся", а специалисты в области молодежной политики постоянно говорят о необходимости создания специализированной инфраструктуры для молодого поколения.

"Молодым людям нужно лишь предоставить все необходимые инструменты для их активной деятельности. Одним из таких важнейших инструментов является площадка, на которой они могли бы воплощать все свои идеи", - считает Власов.

Он напомнил, что в Москве уже существует положительный опыт создания специализированных центров, посвященных определенной сфере творчества, как, например, Центральный дом художника, Центральный дом литераторов, Центральный дом журналиста.

"В целях оказания содействия развитию информационных технологий и осуществления государственной молодежной политики прошу вас рассмотреть возможность создания Центрального дома видеоблогера в городе Москве", - обращается депутат к Собянину.