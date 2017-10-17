Победитель нового конкурса на Первом канале прокомментирует игру сборной РФ

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первый канал объявил народный конкурс "Я - комментатор", победитель которого прокомментирует товарищеский матч российской сборной по футболу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба телеканала.
"Победитель определится народным голосованием и будет приглашен на комментаторскую позицию на стадионе, где в прямом эфире - на сайте Первого канала - прокомментирует товарищеский матч сборной России", - рассказали в пресс-службе.
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого нужно прокомментировать конкурсное видео с фрагментами игр сборной России, заполнить анкету и выложить видео на сайте Первого канала. Также можно снять видео в стриминговом приложении OK Live социальной сети "Одноклассники" с тегом #якомментатор.
Работы оценит профессиональное жюри во главе с Виктором Гусевым.
"Мы выберем игру, о которой мечтает каждый профессиональный комментатор, - приводит пресс-служба слова Гусева. - Теперь у любого есть шанс стать "фартовым" для сборной".
Прием заявок и первый этап голосования закроются в ночь на 30 октября. Пять работ, которые наберут наибольшее количество голосов, проходят в финал. Еще пять финалистов выдвинет жюри. Победитель будут определен в ходе голосования с 30 октября по 5 ноября.