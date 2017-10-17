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Самую большую в России тыкву раздали москвичам

Общество
17 октября, 15:03 UTC+3

Церемония разделки гигантского овоща весом более 400 кг прошла в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

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Психолог Александр Чусов из Электрогорска, вырастил самую большую в России тыкву сорта "Гигант Атлантики" весом 432 килограмма. Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм вручает Александру сертификат, подтверждающий его рекорд
Психолог Александр Чусов из Электрогорска, вырастил самую большую в России тыкву сорта "Гигант Атлантики" весом 432 килограмма. Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм вручает Александру сертификат, подтверждающий его рекорд
Психолог Александр Чусов из Электрогорска, вырастил самую большую в России тыкву сорта "Гигант Атлантики" весом 432 килограмма. Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм вручает Александру сертификат, подтверждающий его рекорд
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
Перед тем, как разрезать тыкву, ее проверили нитратомером
Перед тем, как разрезать тыкву, ее проверили нитратомером
Перед тем, как разрезать тыкву, ее проверили нитратомером
© Михаил Почуев/ТАСС
Разрезанную тыкву раздали посетителям "Аптекарского огорода"
Разрезанную тыкву раздали посетителям "Аптекарского огорода"
Разрезанную тыкву раздали посетителям "Аптекарского огорода"
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
Семена тыквы "Гигант Атлантики" можно будет позже приобрести у Александра Чусова
Семена тыквы "Гигант Атлантики" можно будет позже приобрести у Александра Чусова
Семена тыквы "Гигант Атлантики" можно будет позже приобрести у Александра Чусова
© Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
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Психолог Александр Чусов из Электрогорска, вырастил самую большую в России тыкву сорта "Гигант Атлантики" весом 432 килограмма. Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм вручает Александру сертификат, подтверждающий его рекорд
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
Перед тем, как разрезать тыкву, ее проверили нитратомером
© Михаил Почуев/ТАСС
Разрезанную тыкву раздали посетителям "Аптекарского огорода"
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
Семена тыквы "Гигант Атлантики" можно будет позже приобрести у Александра Чусова
© Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС
© Андрей Любимов/АГН "Москва"

Тыкву-рекордсмена вырастил житель Подмосковья 21-летний Александр Чусов. Для этого он построил теплицу площадью шесть на восемь метров.

Полгода, пока тыква росла, в теплице поддерживался специальный температурный режим. В результате овощ достиг веса в 432 кг. Этого хватило, чтобы признать тыкву самым большим овощем, когда-либо выращенным в России, но не хватило, чтобы побить абсолютный мировой рекорд — в 2016 году бельгийский фермер вырастил подобный овощ весом 1190 кг.

Торжественная церемония разделки тыквы состоялась в рамках завершения фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени", который проходил в "Аптекарском огороде". 

 

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