Самую большую в России тыкву раздали москвичам

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Тыкву-рекордсмена вырастил житель Подмосковья 21-летний Александр Чусов. Для этого он построил теплицу площадью шесть на восемь метров.
Полгода, пока тыква росла, в теплице поддерживался специальный температурный режим. В результате овощ достиг веса в 432 кг. Этого хватило, чтобы признать тыкву самым большим овощем, когда-либо выращенным в России, но не хватило, чтобы побить абсолютный мировой рекорд — в 2016 году бельгийский фермер вырастил подобный овощ весом 1190 кг.
Торжественная церемония разделки тыквы состоялась в рамках завершения фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени", который проходил в "Аптекарском огороде".