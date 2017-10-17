Самую большую в России тыкву раздали москвичам

Семена тыквы "Гигант Атлантики" можно будет позже приобрести у Александра Чусова © Михаил Почуев/ТАСС

Перед тем, как разрезать тыкву, ее проверили нитратомером © Михаил Почуев/ТАСС

Психолог Александр Чусов из Электрогорска, вырастил самую большую в России тыкву сорта "Гигант Атлантики" весом 432 килограмма. Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм вручает Александру сертификат, подтверждающий его рекорд © Андрей Любимов/АГН "Москва"

В Рио-де-Жанейро прошла очередная встреча бразильцев, получивших образование в РФ и СССР

В Рио-де-Жанейро прошла очередная встреча бразильцев, получивших образование в РФ и СССР 15 октября, 9:36

Семена тыквы "Гигант Атлантики" можно будет позже приобрести у Александра Чусова © Михаил Почуев/ТАСС

Перед тем, как разрезать тыкву, ее проверили нитратомером © Михаил Почуев/ТАСС

Психолог Александр Чусов из Электрогорска, вырастил самую большую в России тыкву сорта "Гигант Атлантики" весом 432 килограмма. Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм вручает Александру сертификат, подтверждающий его рекорд © Андрей Любимов/АГН "Москва"

Тыкву-рекордсмена вырастил житель Подмосковья 21-летний Александр Чусов. Для этого он построил теплицу площадью шесть на восемь метров.

Полгода, пока тыква росла, в теплице поддерживался специальный температурный режим. В результате овощ достиг веса в 432 кг. Этого хватило, чтобы признать тыкву самым большим овощем, когда-либо выращенным в России, но не хватило, чтобы побить абсолютный мировой рекорд — в 2016 году бельгийский фермер вырастил подобный овощ весом 1190 кг.

Торжественная церемония разделки тыквы состоялась в рамках завершения фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени", который проходил в "Аптекарском огороде".