Власти Севастополя планируют ограничить бесплатное предоставление земли горожанам

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Севастополя в первом чтении приняло законопроект, устанавливающий ограничения для предоставления бесплатно земельных участков жителям города, имеющим на это право по местному законодательству. Во вторник за законопроект в первом чтении проголосовало большинство депутатов.

"При разработке механизма реализации действующего закона [о бесплатном предоставлении земли некоторым категориям граждан] уполномоченный орган в сфере земельных правоотношений столкнулся с необходимостью уточнения категорий заявителей, понятий, условий предоставления земельных участков", - сказано в пояснительной записке к законопроекту, из которой следует, что внесение изменений объясняется, прежде всего, ограниченностью и невосполнимостью земельных ресурсов города.

Как пояснил в Заксобрании и. о. директора Департамента по имущественным и земельным отношениям Константин Зимин, законопроект направлен на улучшение жилищных условий граждан, поэтому ограничения касаются случаев, не соответствующих этой цели.

В связи с этим предложено ввести некоторые ограничения для предоставления земли многодетным семьям (например, если у семьи уже имеется жилье, соответствующее по площади установленным нормам). При этом, как пояснил Зимин, в настоящий момент для того чтобы предоставить 2 тыс. зарегистрированных многодетных семей земельные участки, городу необходимо выделить не менее 140 га земли.

Кроме того, из текста действующего закона предлагается исключить бесплатное предоставление земли для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества, так как в городе насчитывается 265 дачных, садоводческих объединений, которые в общей сложности включают уже около 5,4 тыс. земельных участков общей площадью более 4 тыс. га.

Закон о бесплатном предоставлении гражданам земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, был принят летом прошлого года. Этот закон предусматривает возможность бесплатного получения земли некоторым социально незащищенным категориям граждан.