ЦОДД рекомендует водителям сменить летнюю резину на зимнюю

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал водителям сменить летнюю резину на зимнюю, сообщила пресс-служба центра во вторник.
Как отметили в ЦОДД, на следующей неделе в ночное время температура воздуха уже достигнет отрицательных значений, поэтому там советуют автомобилистам заранее подготовиться к зимнему сезону. Это, по мнению ЦОДД, поможет, в частности, избежать очередей в шиномонтаж.
ЦОДД призвал водителей быть более внимательными на дороге в связи с наступлением холодов. По прогнозу Гидрометцентра России, уже в конце недели температура воздуха в Москве опустится ниже ноля градусов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, что может негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества ДТП.
"Водителям стоит помнить, что манера вождения в зимний период значительно отличается от теплого времени года. Автолюбителям необходимо помнить о более длинном пути торможения автомобиля, а также недопустимости резких торможений и перестроений", - отметили в центре.