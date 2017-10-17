Обязательный устный экзамен по русскому языку для девятиклассников введут в 2019 году

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Обязательный устный экзамен по русскому языку для девятиклассников планируется ввести с 2019 года, заявил во вторник глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на всероссийской встрече с родителями.

"В этом году мы будем как апробацию проводить устный экзамен по русскому языку, в ней будут участвовать все регионы. Это первый шаг к тому, чтобы устный экзамен был не только по иностранному языку", - сообщил он.

Кравцов отметил, что пока экзамен будет проводиться для допуска учеников 9 класса к ГИА. "Мы понимаем, что такой устный экзамен - устное собеседование - нужно вводить, потому что это позволяет развивать устную речь, русский язык, литературу. Поэтому, скорее всего, такой допуск как штатный режим будет введен с 2019 года", - отметил Кравцов. Глава ведомства подчеркнул, что это не серьезное изменение, а эволюция экзамена.

Оценивать учеников будут экзаменаторы непосредственно во время собеседования по разработанным критериям, учитывающим соблюдение норм современного русского языка. Выпускники девятых классов будут проходить собеседование в своих школах, оценка будет ставиться по системе "зачет/незачет". В этом году участие регионов в апробации новой модели добровольное, результаты собеседования не повлияют на допуск к ГИА в 2018 году.

В Рособрнадзоре считают, что способность свободно общаться с разными людьми - качество, необходимое любому современному человеку.