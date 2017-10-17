ФСИН планирует заключить на выставке "Интерполитех-2017" контракты на 763 млн рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует по итогам международной выставки "Интерполитех-2017" заключить новые контракты на поставку производимой осужденными продукции на 763 млн рублей. Об этом сообщил журналистам замдиректора ФСИН Рустам Степаненко.

"По итогам выставки планируется заключить контракты на 763 млн рублей", - сказал он, уточнив, что в основном контракты заключены на продукцию легкой промышленности и машиностроения, а также на производство продуктов питания. Заказчиками станут коммерческие структуры.

Степаненко также сообщил о ведущихся переговорах представителей службы со странами СНГ. В дальнейшем они также могут стать потребителями товаров, произведенных осужденными.

В свою очередь глава пенитенциарной службы Белоруссии Сергей Дорошко выразил заинтересованность в сотрудничестве с Россией. По его словам, осужденные обеих стран производят практически один и тот же продукт. Белоруссия поставляет свою продукцию в 45 стран мира, а также взаимодействует с другими ведомствами и гигантами промышленной деятельности.

Выставка "Интерполитех-2017" открылась во вторник в экспозиционных залах павильона №75 на ВДНХ. Около 500 компаний, в том числе 59 компаний из 14 зарубежных стран представляют новейшую технику и перспективные разработки для правоохранительных органов. Организаторами мероприятия в этом году стали МВД, ФСБ и Росгвардия. Продлится мероприятие до 20 октября.