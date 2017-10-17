Власти столицы окажут матпомощь ветеранам к 76-й годовщине Битвы за Москву

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей в преддверии 76-й годовщины Битвы под Москвой. Об этом во вторник в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 15 тыс. ветеранов", - сказал он.
Мэр пояснил, что единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы. В 2015 году размер аналогичной выплаты составлял 5 тыс. рублей.