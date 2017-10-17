В Архангельске будут готовить специалистов в области интеллектуальных энергосистем

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октября. /ТАСС/. Подготовка специалистов в области интеллектуальных энергосистем будет с 2018 года вестись в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ, Архангельск). Об этом сообщает пресс-служба университета.

"В университете открывается магистерская программа "Оптимизация систем электроснабжения: подготовка высококвалифицированных кадров по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области интеллектуальных электрических систем и цифровых подстанций для энергетического комплекса", - говорится в сообщении.

Интеллектуальные электроэнергетические системы - новое направление развития энергосетей, цель которого состоит в ведении наиболее надежного, безопасного и экономически эффективного режима работы электроэнергетики в любой момент времени при любых внешних и внутренних условиях ее функционирования.

Как пояснил доцент кафедры электроэнергетики и электротехники САФУ Иван Соловьев, нужны специалисты, которые будут работать в условиях строгих требований к экологической безопасности, надежности и экономичности электрических систем.

"На энергетических объектах Арктического региона и Архангельской области (ОАО МРСК Северо-Запада "Архэнерго", филиал ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы - прим. ТАСС) "Северное ПМЭС", ОАО ТГК-2 по Архангельской области) и промышленных предприятиях ("Архангельский ЦБК") проводится интенсивная модернизация действующих электроустановок, устанавливается самое современное оборудование. В связи с этим возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах, способных решать задачи проектирования, эксплуатации, наладки электротехнического оборудования, а также проводить научные исследования", - приводит пресс-служба слова Соловьева.

Для обучения будет использоваться лаборатория "Полигон. Цифровая подстанция", открытая на кафедре электроэнергетики и электротехники САФУ. Она оснащена оборудованием, образцы которого сегодня только начинают внедряться на энергетических предприятиях Архангельской области.

Планируемый прием на бюджетные места магистерской программы в 2018 году - 10 человек, предполагаемый конкурс - 5-8 человек на место.