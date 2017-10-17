Епископ Тихон выступит на открытии музея "Россия - моя история" в Дагестане

Киберспорт будет представлен на Европейских играх 2019 года в МинскеСпорт 17 октября, 13:30
Мартен Фуркад получил Гран-при Академии спорта ФранцииСпорт 17 октября, 13:29
Фредерик Бегбедер посоветовал студентам больше читать и не сидеть в соцсетяхКультура 17 октября, 13:29
Российский эксперт усомнилась, что под Дрезденом найдется настоящая Янтарная комнатаСеверо-Запад 17 октября, 13:24
Орловы и Виноградовы не любят отдавать долгиЭкономика и бизнес 17 октября, 13:24
МЭР, Минкомсвязь и Минпромторг планируют в 2018 году переехать в "Москву-Сити"Экономика и бизнес 17 октября, 13:12
Тукманов: смена руководства "Торпедо" произойдет после соблюдения определенных процедурСпорт 17 октября, 13:11
Епископ Тихон выступит на открытии музея "Россия - моя история" в ДагестанеОбщество 17 октября, 13:10
Пленарное заседание форума "Открытые инновации" с участием Дмитрия МедведеваЭкономика и бизнес 17 октября, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Георгий Шевкунов) примет участие в открытии интерактивного мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Махачкале 19 октября. Об этом сообщили во вторник журналистам в управлении администрации главы и правительства республики по информационной политике.
''В открытии музея ''Россия - моя история'' в Дагестане примет участие епископ Егорьевский Тихон, будет выступать на открытии'', - пояснили в управлении.
Также в церемонии открытия ожидается участие врио главы Дагестана Владимира Васильева.
Строительные работы на объекте завершены, сейчас идет настройка мультимедийных экспозиций и завершается благоустройство прилегающей территории. Площадь парка станет самой большой в России - 13 тыс. кв. метров.
Первый комплекс "Россия - моя история" появился в 2015 году в Москве. Филиалы интерактивного парка должны появиться в 25 городах страны, они уже открылись в 17 административных центрах регионов, в частности, в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде. В начале сентября епископ Егорьевский Тихон принимал участие в открытии комплекса в Екатеринбурге, 5 сентября - в Ставрополе.