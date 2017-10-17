Епископ Тихон выступит на открытии музея "Россия - моя история" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Георгий Шевкунов) примет участие в открытии интерактивного мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Махачкале 19 октября. Об этом сообщили во вторник журналистам в управлении администрации главы и правительства республики по информационной политике.

''В открытии музея ''Россия - моя история'' в Дагестане примет участие епископ Егорьевский Тихон, будет выступать на открытии'', - пояснили в управлении.

Также в церемонии открытия ожидается участие врио главы Дагестана Владимира Васильева.

Строительные работы на объекте завершены, сейчас идет настройка мультимедийных экспозиций и завершается благоустройство прилегающей территории. Площадь парка станет самой большой в России - 13 тыс. кв. метров.

Первый комплекс "Россия - моя история" появился в 2015 году в Москве. Филиалы интерактивного парка должны появиться в 25 городах страны, они уже открылись в 17 административных центрах регионов, в частности, в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде. В начале сентября епископ Егорьевский Тихон принимал участие в открытии комплекса в Екатеринбурге, 5 сентября - в Ставрополе.