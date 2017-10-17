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Европейский университет подал документы в Рособрнадзор на получение новой лицензии

Общество
17 октября, 12:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, октября. /ТАСС

В июле 2017 года университет добровольно сдал лицензию после нескольких судебных разбирательств с ведомством

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Европейский университет (Санкт-Петербург) подал документы в Рособрнадзор для получения новой лицензии. Об этом во вторник ТАСС сообщила руководитель аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова.

"Мы подали документы на получение новой лицензии. Поскольку никаких конкретных замечаний по проверки мы не получили - то исправить что-то конкретное не могли. Поэтому подали стандартный пакет для лицензирования и будем ждать. В документации мы технически исправили номер одной аудитории и уточнили название специального компьютерного оборудования для пользователей с ограниченными возможностями здоровья", - уточнила Самолетова.

Как ТАСС сообщал ранее, в акте проверки лицензионной комиссии, выводы которой повлияли на решение о выдаче лицензии, было указано на отсутствие необходимого оборудования и оснащения для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья, а также составления и утверждения одной из программ повышения квалификации.

Европейский университет потерял лицензию, добровольно сдав ее в Рособрнадзор в конце июля нынешнего года после череды судебных разбирательств с этим ведомством. После этого пакеты документов на получение новой образовательной лицензии вуз подавал уже дважды. В первый раз его вернули практически сразу, указав на несоответствия государственным стандартам, во второй раз назначили проверку, которая осмотрела помещения и составила акт, указав на ряд недостатков. В результате вуз получил отказ на выдачу образовательной лицензии.

В настоящее время занятия в вузе не ведутся, новый набор студентов в этом году не осуществлен.

Европейский университет основан в 1994 году, это один из первых частных вузов в стране. Это небольшой магистерский вуз с исключительно гуманитарным профилем, рассчитанный на обучение 226 студентов. В университете пять факультетов. В попечительский совет университета входят экс- министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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