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Директор ярославского интерната уволена после сообщений об издевательствах над детьми

Общество
17 октября, 13:01 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 17, октября. /ТАСС

В департаменте образования области сформировали комиссию для анализа обстоятельств ситуации

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Директор ярославской школы-интерната № 7 Лариса Шельбах уволена после сообщений в СМИ об издевательствах над воспитанниками. Об этом ТАСС сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

"Да, она уволена. В департаменте сформирована комиссия, которая анализирует саму ситуацию, все обстоятельства, и при необходимости будут дополнительные меры приняты", - заявила собеседница агентства.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил ТАСС об издевательствах над воспитанниками заведения за нарушение дисциплины. В связи с произошедшим омбудсмен направил материалы в прокуратуру.

Доследственную проверку по факту инцидента ведет следственное управление СК РФ по Ярославской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".

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