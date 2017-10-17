В Рособрнадзоре рассмотрят возможность изменения даты выбора предметов для ЕГЭ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов дал поручение проработать вопрос возможного изменения даты выбора предметов для сдачи выпускниками ЕГЭ. Возможно, выпускникам разрешат определиться с выбором предметов позже, чем 1 февраля.

"Мы не обсуждали вопрос смещения даты 1 февраля, потому что у нас это было связано с тиражированием заданий. В этом году мы уже объявили правила, и в этом году нужно будет определиться (с предметами - прим. ТАСС) до 1 февраля. Но я даю поручение Федеральному центру тестирования этот вопрос проработать и, возможно, нам чуть позже надо определить дату", - сказал Кравцов во вторник на Всероссийской встрече с родителями школьников.

В настоящее время в своей школе выпускник должен до 1 февраля написать заявление, в котором указывает выбор учебных предметов, уровень ЕГЭ по математике и форма (формы) итоговой аттестации.

После 1 февраля выпускник может изменить или дополнить перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии уважительных причин, таких как болезнь или иные обстоятельства, подтвержденных документально. Для этого он должен обратиться в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за две недели до начала ЕГЭ.