В Пермском крае устранили выбоины на дороге, из-за которых попал в ДТП Олег Газманов

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Пермского края сожалеют о произошедшем с народным артистом Олегом Газмановым ДТП, аварийные выбоины на дороге, где случилось дорожное происшествие, устранены. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр транспорта региона Николай Уханов.

"Мы сожалеем. Очень жаль, что артист и его команда попали в такую ситуацию. Дорожные службы получили информацию о двух ямах, в адрес подрядной организации направлены предписания на их устранение. В настоящее время аварийные выбоины устранены", - сообщил Уханов.

По его словам, с завтрашнего дня Минтранс края открывает портал, на котором можно будет разместить фотографии дорожных ям и их координаты. "Дорожные службы среагируют", - отметил Уханов.

Ранее сообщалось, что автомобиль Газманова получил повреждения, попав в яму с арматурой на трассе "Пермь - Березники" вблизи от моста через реку Язьва. По словам Олега Газманова, запланированный на 18 октября концерт в Перми состоится, поскольку певец не пострадал в ДТП.