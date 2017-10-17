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Минобрнауки отмечает хорошую динамику развития движения WorldSkills в России

Общество
17 октября, 13:31 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 17, октября. /ТАСС

Замминистра образования заявила, что движение WorldSkills в России "быстрее набирает темпы, чем во многих других странах"

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АБУ-ДАБИ, 17 октября. /ТАСС/. Движение WorldSkills в России развивается быстрее, чем в каких-либо других странах. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова после осмотра соревновательных площадок мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills.

"Мы можем только оценить объем самой площадки - 52 компетенции, у нас в Краснодаре было больше 100 компетенций, то есть мы развиваемся быстрее. Динамика развития движения в России быстрее набирает темпы, чем во многих других странах. Ожидания позитивные", - сказала Огородова.

Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году.

Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International, в котором принимает участие около 2,6 тыс. молодых профессионалов и экспертов из 77 стран открылся в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). В состав сборной РФ вошли 58 человек - молодые специалисты, победители российских чемпионатов из 24 регионов. Они будут соревноваться в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

Кроме того, в официальную команду России вошли 58 экспертов, четыре тим-лидера, четыре технических администратора по работе с экспертами, 52 переводчика, технические делегаты, ассистенты. Впервые за всю историю участия в WorldSkills с 2013 года Россия отправляет участников по каждой из компетенций.

Итоги соревнований жюри подведет 19 октября на церемонии закрытия, после чего флаг чемпионата торжественно перейдет России. Следующий мировой чемпионат пройдет в Казани в 2019 году.

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