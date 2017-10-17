Глава Волгоградской области вручил 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийства ребенка

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ВОЛГОГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил сертификат на 1 млн рублей жителю Калача-на-Дону, сообщившему полиции важную информацию о разыскиваемой девочке, что помогло также задержать подозреваемого в ее убийстве. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Большое спасибо за вашу гражданскую позицию и оказанную помощь в расследовании очень сложного и тяжелого для всех жителей Волгоградской области преступления. Мы знаем, что вы отказывались от средств. Еще раз вам большое спасибо за то, что не остались равнодушны", - привели в пресс-службе слова Бочарова.
В середине сентября большой общественный резонанс вызвала пропажа в городе Калач-на-Дону Волгоградской области пятилетней девочки. В ее поиске в течение недели каждый день были задействованы от 300 до 500 человек, в том числе полицейские, следователи, казаки, волонтеры, бойцы Росгвардии. 22 сентября был задержан подозреваемый в убийстве ребенка.
Информация о подозреваемом поступила полицейским от 73-летнего Вячеслава Мещерякова. Пенсионер неоднократно видел подозреваемого с объявленным в розыск ребенком.
Губернатором Бочаровым тогда были поддержаны ходатайства руководителей региональных ведомств МВД и СК о выплате Мещерякову ранее объявленного денежного вознаграждения за любую информацию по этому делу.
Подозреваемым в убийстве, по данным полиции, является 55-летний житель Калача-на-Дону. Ранее следователи сообщали, что подозреваемый сознался в убийстве девочки.