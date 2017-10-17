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Под Саратовом открыли памятник спасавшему регион от голода норвежскому полярнику Нансену

Общество
17 октября, 14:00 UTC+3 МАРКС область/ 17, октября. /ТАСС

Монумент установлен за счет средств меценатов, в том числе местных предпринимателей

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МАРКС /Саратовская область/ 17 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника норвежскому полярнику Фритьофу Нансену состоялось во вторник в городе Марксе Саратовской области. Благодаря Нансену в Поволжье были организованы поставки продовольствия в 1920-х годах, когда местные жители страдали от голода, рассказал ТАСС глава района Дмитрий Романов.

"В нашем городе состоялось открытие памятника Фритьофу Нансену. Этот человек приложил немало усилий для того, чтобы спасти от голодной смерти жителей Поволжья в 1920-е годы", - пояснил Романов.

Он уточнил, что бронзовый памятник, изображающий Нансена, который обнимает за плечи ребенка, был изготовлен и установлен за счет средств меценатов, в том числе местных предпринимателей и бизнесменов. Это второй мемориал полярнику в стране, первый открыт в Москве.

По словам кандидата исторических наук Татьяны Бондаренко, в Поволжье от голода страдали почти 2 млн жителей. Маркс и ближайшие районы были эпицентром голода. После того, как Нансен посетил эти земли, он организовал агитационную кампанию в пользу голодающих.

"Руководители европейских стран тогда категорически отказывались оказывать помощь социалистической России, и Нансен стал инициатором агитационной компании по сбору средств. В результате его информационной работы в Россию стали поступать эшелоны с продовольствием. По некоторым данным, именно Нансен спас в Поволжье каждого второго голодающего, около 900 тыс. человек", - отметила Бондаренко.

Фритьоф Нансен - норвежский исследователь, совершивший ряд экспедиций, в том числе в Заполярье. Ученый, доктор зоологии, политический и общественный деятель. В 1906-1908 годах был послом в Великобритании. Затем являлся представителем Норвегии в США, верховным комиссаром Лиги Наций, а также одним из организаторов международной помощи голодающим Поволжья (1921 год). Лауреат Нобелевской премии мира 1922 года.

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