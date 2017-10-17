Первый снег в Москве ожидается в выходные

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первый в этом сезоне снег может пойти в ночь на субботу - таков предварительный прогноз Росгидромета.

"Обновленный прогноз на предстоящие дни показывает, что в ночь на субботу может пойти кратковременный снег, который затем с потеплением перейдет в дождь. Снег также ожидается и в ночь на воскресенье", - отметил представитель метеослужбы. Пока синоптики оценивают вероятность выпадения снега в 74%, однако прогноз еще будет уточняться.

Выпадению снега будут способствовать метеоусловия - в ночь на субботу подморозит до минус 3 градусов, в ночь на воскресенье - до минус 4 градусов. Дневные температуры будут положительными. В последующие дни также не исключен мокрый снег.

Как отмечают синоптики, этот снег не образует покрова, снежинки растают в воздухе или на теплой, мокрой земле.

В прошлом году первый снег в Москве отмечался 17 октября, в позапрошлом - 7 октября, а в 2015 году - 13 октября.