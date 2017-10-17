В Сахалинской области намерены провести нацчемпионат WorldSkills в мае 2018 года

АБУ-ДАБИ, 17 октября. /ТАСС/. Делегация экспертов Сахалинской области во главе с губернатором региона Олегом Кожемяко прибыла на чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби (ОАЭ) с целью изучения опыта проведения и организации соревнований. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор союза WorldSkills Russia Роберт Уразов.

"Мы очень рады, что сахалинская делегация на самом высоком уровне сможет изучить требования мирового движения по организации и проведению таких масштабных мероприятий", - сказал Уразов. По его словам, Сахалинская область является одним из претендентов на проведение национального чемпионата WorldSkills в мае 2018 года. "Заявка Сахалинской области соответствует всем требованиям", - добавил Уразов.

Он также отметил, что во вторник на полях чемпионата планируется подписание соглашения с Евразийским фондом. "Евразийский фонд поддерживает большое количество программ профессионального образования. Наличие такого партнера упрощает нам доступ к другим партнерам. Возможно, финансирование каких-то отдельных проектов станет следствием этого соглашения", - добавил гендиректор.

Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году. Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International, в котором принимают участие около 2,6 тыс. молодых профессионалов и экспертов из 77 стран, открылся в Абу-Даби (Объединенные Арабские эмираты). В состав сборной РФ вошли 58 человек - молодые специалисты, победители российских чемпионатов из 24 регионов. Они будут соревноваться в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

Кроме того, в официальную команду России вошли 58 экспертов, четыре тим-лидера, четыре технических администратора по работе с экспертами, 52 переводчика, технические делегаты и ассистенты. Впервые за всю историю участия в WorldSkills с 2013 года Россия отправляет участников по каждой из компетенций. Итоги соревнований жюри подведет 19 октября на церемонии закрытия, после чего флаг чемпионата торжественно перейдет России. Следующий мировой чемпионат пройдет в Казани в 2019 году.