Гендиректор Эрмитажа: выход США из ЮНЕСКО печален, но не влияет на работу организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский считает выход США из ЮНЕСКО печальным фактом, но уверен, что это не скажется на деятельности организации.

"Я полагаю, что выход любой страны из ЮНЕСКО очень печален, потому что это то место, где можно говорить людям, которые имеют разные точки зрения. В ООН, например, врагам трудно говорить друг с другом, а там, [в ЮНЕСКО], можно", - сказал гендиректор Эрмитажа во вторник журналистам в Петербурге.

По мнению Пиотровского, "это отражение очень серьезной проблемы, существующей в мире: происходит раскол между европейской культурой и неевропейской". "Соединенные Штаты представляют не европейскую культуру вместе с Англией, по большому счету. ЮНЕСКО - это совершенно европейское образование, оно не англосаксонское. Поэтому происходит очень важный раздел", - считает он.

Отвечая на вопрос, повлияет ли выход США на деятельность организации, Пиотровский сказал, что "ничего не угрожает, они все входят и выходят из ЮНЕСКО по 5 раз".

Эрмитаж и ЮНЕСКО

Государственный Эрмитаж взаимодействует с ЮНЕСКО в вопросах изучения и сохранения памятников Всемирного наследия. Девятого октября Эрмитаж и ЮНЕСКО подписали меморандум, предусматривающий сотрудничество по вопросам защиты культурных ценностей в районах вооруженных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке. Стороны договорились, что будут оценивать ущерб и его риски для культурных ценностей, особенно в чрезвычайных ситуациях, разрабатывать планы по принятию срочных мер для защиты объектов культуры, а также осуществлять технический надзор и восстановление культурных ценностей, включая движимые и недвижимые активы.