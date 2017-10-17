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Гендиректор Эрмитажа: выход США из ЮНЕСКО печален, но не влияет на работу организации

Общество
17 октября, 15:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, октября. /ТАСС

По мнению Михаила Пиотровского, в мире происходит раскол между европейской и неевропейской культурой

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский считает выход США из ЮНЕСКО печальным фактом, но уверен, что это не скажется на деятельности организации.

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"Я полагаю, что выход любой страны из ЮНЕСКО очень печален, потому что это то место, где можно говорить людям, которые имеют разные точки зрения. В ООН, например, врагам трудно говорить друг с другом, а там, [в ЮНЕСКО], можно", - сказал гендиректор Эрмитажа во вторник журналистам в Петербурге.

По мнению Пиотровского, "это отражение очень серьезной проблемы, существующей в мире: происходит раскол между европейской культурой и неевропейской". "Соединенные Штаты представляют не европейскую культуру вместе с Англией, по большому счету. ЮНЕСКО - это совершенно европейское образование, оно не англосаксонское. Поэтому происходит очень важный раздел", - считает он.

Отвечая на вопрос, повлияет ли выход США на деятельность организации, Пиотровский сказал, что "ничего не угрожает, они все входят и выходят из ЮНЕСКО по 5 раз".

Эрмитаж и ЮНЕСКО

Государственный Эрмитаж взаимодействует с ЮНЕСКО в вопросах изучения и сохранения памятников Всемирного наследия. Девятого октября Эрмитаж и ЮНЕСКО подписали меморандум, предусматривающий сотрудничество по вопросам защиты культурных ценностей в районах вооруженных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке. Стороны договорились, что будут оценивать ущерб и его риски для культурных ценностей, особенно в чрезвычайных ситуациях, разрабатывать планы по принятию срочных мер для защиты объектов культуры, а также осуществлять технический надзор и восстановление культурных ценностей, включая движимые и недвижимые активы.

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