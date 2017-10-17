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Власти готовы обеспечить жильем пенсионерку, живущую в конюшне в Брянской области

Общество
17 октября, 15:24 UTC+3 МОСКВА

Женщина просила выделить ей квартиру по программе переселения из ветхого и аварийного жилья

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МОСКВА, 17 октября. Власти Комаричского района Брянской области готовы предоставить жилье пенсионерке из поселка Лопандино, которая живет в бывшей конюшне местного сахарного завода, сообщил во вторник ТАСС глава администрации района Виктор Кузин.

Сюжет о живущей в бывшей конюшне пенсионерке был показан в эфире Первого канала, после этого СК РФ сообщил, что ситуацию взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Взамен жилья в здании, которое, действительно, мало пригодно для проживания, мы предлагали женщине переехать в часть здания школы в соседнем селе Радогощь. Мы готовы ей дать там жилье и сейчас. Там есть отопление, детей в школе мало, мы могли бы обустроить там квартиру, но женщина отказалась переезжать", - сказал Кузин.

Он отметил, что пенсионерка просила выделить ей квартиру по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако бывшая конюшня не соответствует условиям программы, так как здание одноэтажное. Кузин добавил, что в районе жилье по программе не строится, и женщина просила предоставить квартиру в областном центре, где возводятся дома для переселенцев.

Глава администрации признал, что здание, где живет женщина, очень старое. Оно возведено еще в XIX веке на территории сахарного завода, а уже в советское время приспосабливались для различных нужд, в том числе под жилье для работников предприятия.

Кузин добавил, что несколько лет назад жители аналогичных строений в Лопандино уже жаловались в СМИ, тогда им выделялись средства на переезд в новое жилье. Но, по его словам, люди добровольно остались жить в бывших конюшнях.

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