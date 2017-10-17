ЕСПЧ не установил нарушений в действиях спецслужб во время теракта в Домодедове в 2011 г.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека не установил нарушений в действиях российских спецслужб в связи с терактом в аэропорту Домодедово в 2011 году, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

"ЕСПЧ признал, что на российские правоохранительные органы не может быть возложена ответственность за трагические события, произошедшие в аэропорту Домодедово с учетом конкретных условий совершения террористического акта и особенностей функционирования системы безопасности аэропорта", - говорится в сообщении.

В Минюсте подчеркнули, что "действия федеральных властей, таким образом, соответствовали требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод". Что касается предполагаемых недостатков в процессе расследования обстоятельств совершения данного преступления, то соответствующие выводы ЕСПЧ в данной части будут изучены и проанализированы в установленном порядке.

В Минюсте уточнили, что 17 октября 2017 года Европейский суд по правам человека опубликовал постановление по жалобе "Криволуцкая против Российской Федерации", касающейся обстоятельств теракта в аэропорту Домодедово.

Теракт в здании международного аэропорта Домодедово произошел в январе 2011 года. Террорист-смертник прошел в зал международных прилетов со спрятанным под одеждой взрывным устройством и произвел его подрыв. В результате погибли 37 человек, 172 получили ранения. Среди погибших было восемь иностранных граждан.