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Росгвардия и полиция могут получить электрошоковые щиты для применения при спецоперациях

Общество
17 октября, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Щиты уже прошли медицинские испытания и могут поступить в правоохранительные органы к концу 2018 года

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ХXI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2017"

ХXI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2017"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Полиция и Росгвардия к концу 2018 года могут получить на вооружение универсальный электрошоковый щит, предназначенный для использования при спецоперациях. Как сообщила ТАСС представитель компании-разработчика Екатерина Столяревская на выставке "Интерполитех" в Москве, щиты уже прошли медицинские испытания.

"В ручку (щита) вставлена электроника, которая позволяет передавать электрод, как и обычный электрошок, на поверхность щита. Это сделано для того, чтобы нельзя было выхватить его и при необходимости самого агрессивного противника остановить", - сказала она, подчеркнув, что щит будет использоваться при проведении спецопераций. "Эта разработка не для оперативной работы на каких-то митингах, а для спецопераций. Но эти решения будем принимать не мы, а непосредственно руководство (ведомств)", - сказала Столяревская.

По ее словам, в правоохранительные органы щит может поступить к концу 2018 года.

"Заинтересовались в первую очередь оперативные органы, ОМОН, подразделения Росгвардии, в МВД тоже есть структуры, которые могли бы воспользоваться подобными изделиями. Сейчас мы ждем государственные испытания, а дальше, если все будет хорошо, то будут произведены поставки. Мы надеемся, что к концу 2018 года (щиты) уже будут стоять на вооружении ведомств", - подчеркнула Столяревская.

Во вторник на территории павильона №75 на ВДНХ в Москве открылась 21-я Международная выставка "Интерполитех-2017", которая завершит свою работу 20 октября.

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