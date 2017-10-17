Каир назван самым опасным городом мира для женщин

КАИР, 17 октября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Каир назван самым опасным мегаполисом для женщин. Египетская столица с населением свыше 10 млн человек возглавила рейтинг Благотворительной организации Thomson Reuters Foundation как наименее безопасный город для проживания в нем представительниц прекрасной половины человечества.

Всего в список вошли 19 мегаполисов мира. Специалисты опросили экспертов из этих городов, делая в исследовании акцент на том, насколько слабый пол чувствуют себя там защищенными. При этом, в первую очередь учитывались такие моменты, как уровень сексуального и семейного насилия, доступность медицинских услуг, экономические возможности, в том числе доступ к образованию и трудоустройству.

Каир оказался худшим именно из-за высокого риска сексуальных домогательств и насилия в отношении женщин. Ни одно народное гулянье в дни праздников не обходится без новостей о случаях приставаний к женщинам на улицах и в местах массового скопления людей. Не спасает даже "исламский дресс-код" - закрытые одежды, покрытые хиджабом головы или никаб, когда из-под черного облика женских одеяний видны только глаза.

Печальная статистика

По данным правозащитных организаций, две трети жительниц Египта хотя бы раз оказывались жертвами грубых приставаний на улицах, но заявляют в полицию единицы. Однако три года назад широкий общественный резонанс получила история с нападением на 43-летнюю женщину, когда толпа мужчин окружила в самом центре города мать и дочь, одетых по исламским традициям, и стала к ним приставать. Мать, пытаясь закрыть собой юную девушку, пострадала в наибольшей степени - ее повалили на землю, начали срывать одежду. В довершении всего на нее с тележки уличного торговца упал чайник с кипятком. От гибели женщину спасли оказавшиеся случайно поблизости двое полицейских. После этого случая по указу президента Египта был принят закон, который предусматривает тюремное заключение и высокий денежный штраф за сексуальные домогательства. Причем одна из мер воздействия подразумевает наказание, в том числе, и близких родственников преступников.

История закончилась приговором суда о пожизненном заключении в отношении 11 обвиняемых, еще трое получили по 20 лет тюрьмы - впервые в истории египетской судебной системы был вынесен самый суровый вердикт обвиняемым в сексуальных домогательствах. Однако приставать меньше от этого не стали, и от таких случаев не застрахован никто - ни молодая девушка, ни взрослая солидная женщина. Поэтому теперь в дни праздников улицы патрулируют не только суровые стражи порядка, но и женщины-полицейские, которые следят, в первую очередь, за поведением молодых юнцов, желающих позабавиться.

Специализированный транспорт

По этой причине в целях повышения безопасности египтянок уже много лет в столичной подземке существуют два первых вагона "только для женщин". С недавних пор появились автобусы общественного транспорта, куда запрещен вход мужчинам-пассажирам. Особенно актуальные они в "часы пик", когда автобусы забиты людьми, и "охотники за приключениями" начинают распускать руки. Но необходимость вывода на линии такого специализированного автотранспорта была обусловлена также тем, что женщины банально не могут сесть на загруженные автобусы, отступая под натиском более проворных мужчин, которые локтями и кулаками прокладывают себе дорогу в салон. Несколько месяцев по каирским улицам ездит и т. н. розовое такси, пассажирки которого могут почувствовать себя защищенными не только от сексуальных домогательств водителей-мужчин и их "сальных" шуточек, но и даже от грабежей, случаи которого тоже имели место быть неоднократно. За рулем таких такси ездят только женщины, и хотя большого распространения они пока не получили, сам факт их существования уже внушает надежду многим египтянкам на спокойные поездки по городу.

Вопреки запретам

Говоря о женской безопасности, нельзя не упомянуть еще о других явлениях, свойственных в меньшей степени для Каира, но которые до сих пор весьма распространены в Египте, в целом, особенно, в южных сельских районах. Речь идет о ранних браках и женском обрезании. С 2008 года в стране действует закон, запрещающий вступать в брак до 18 лет, однако до сих пор едва ли не каждую пятую девушку выдают замуж, подчас насильно, до достижения ею совершеннолетия. Часто родители, особенно малоимущие, играют свадьбы сразу после школы, когда девочкам едва исполняется 17 лет, чтобы переложить все бремя ответственности за дочь на мужа. Египетские правозащитницы уже обратились к парламентариям с инициативой повышения возрастного ценза для вступления в брак до 21 года с тем, чтобы, таким образом, хоть как-то обезопасить юных египтянок от действий нерадивых отцов, ищущих в таких браках свою материальную выгоду.

А что касается хитана, т.е. женского обрезания, то несмотря на жесткие законы и часто трагические последствия этой варварской процедуры, эта древняя практика, уходящая корнями еще в домусульманский Египет, до сих пор развита и процветает во многих семьях, особенно в южных провинциях. Девочкам в период до полового созревания удаляют весь клитор или его часть, а иногда и половые губы. Женское обрезание запрещено в Египте уже десять лет, но до сих пор, по данным ООН, через эту операцию в стране проходит 91% женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Последняя по времени трагическая история произошла несколько недель назад в Хургаде, где в результате действий неопытной доморощенной знахарки погибла 10-летняя девочка. По оценкам специалистов, процедура, помимо отрицательных медицинских и физиологических последствий для девушки, наносит ей глубокую психологическую травму, от которой многие страдают всю дальнейшую жизнь.