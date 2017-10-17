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В Русском музее обещают добиваться возврата иконы, предоставленной подмосковному храму

Общество
17 октября, 16:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, октября. /ТАСС

В 2009 году Торопецкая икона была передана в храм Александра Невского в сельском поселении Павлово-Слободское Истринского района

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Русский музей (Санкт-Петербург) будет добиваться возвращения в свои фонды Торопецкой иконы, временно переданной в один из подмосковных храмов в 2009 году и до сих пор не вернувшейся в музей, сообщил на пресс-конференции во вторник директор Русского музея Владимир Гусев.

"Мы настаиваем на том, чтобы Торопецкая икона вернулась в Русский музей", - сказал Гусев, подчеркнув, что "она не ушла из музейного фонда".

Директор музея напомнил, что решение о временной передаче иконы в недавно сооруженный на средства прихожан храм Александра Невского в сельском поселении Павлово-Слободское Истринского района Московской области было принято в 2009 году после обращения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Минкультуры с соответствующей просьбой. Но изначально, по его словам, речь шла о предоставлении экспоната на год под гарантию возвращения в декабре 2010 года.

"Вскоре на основании обращения митрополита Крутицкого и коломенского Ювеналия, поддержанного разрешением Министерства культуры, музей заключил дополнительное соглашение, которое устанавливало новую дату возврата уникального памятника - 22 марта 2011 года, после чего икона без объяснения причин была изъята из коллекции музея и, насколько нам известно, по сей день пребывает в храме поселка в Московской области", - зачитал Гусев заявление дирекции Русского музея по этому поводу.

Гусев сообщил, что с тех пор "многократные обращения музея с просьбой вернуть икону во все инстанции остались безответными". Дирекция музея настаивает на возвращении в коллекцию музея иконы в соответствии с гарантиями, данными Минкультуры в 2009-2010 году. При этом в заявлении говорится о возможности "рассмотреть вопрос о передаче иконы на долговременное хранение в храм Корсунско-Богородицкого собора города Торопца, из которого она была изъята в 1921 году".

Икона Богородицы Одигитрии происходит из Богородицкого монастыря в городе Полоцке (ныне Витебская область Белоруссии). Оттуда в XVI-XVII веках она перенесена в город Торопец (ныне Тверская область), где хранилась в Корсунско-Богородицком соборе, а после 1921 года - в местном краеведческом музее. В 1937 году икона передана в Русский музей на постоянное хранение в связи с аварийным состоянием произведения и необходимостью проведения реставрационных работ. Ее реставрация проводилась в 1937-1938 годах.

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