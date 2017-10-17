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Выпуск программы "Жди меня" возобновится на телеканале НТВ 27 октября

Общество
17 октября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

На новой площадке зрители программы смогут узнать, как ведутся поиски пропавших людей благодаря круглосуточному информационному центру

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© Евгений Гладин/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Выпуск программы "Жди меня" возобновится в эфире телеканала НТВ 27 октября, ранее передача выходила на Первом канале. Об этом ТАСС во вторник сообщили в телекомпании "ВИД" (новое название - "ВИDgital").

"Передача готовится к эфиру, первый выпуск запланирован на 27 октября", - сказал собеседник агентства.

По словам продюсера передачи, президента телекомпании "ВИД" Александра Любимова, "Жди меня" продолжит помогать людям, потерявшим друг друга. При этом зрители НТВ смогут узнать, как ведутся поиски пропавших людей, на прямой связи со студией будет работающий ежедневно и круглосуточно поисковый центр "Жди меня".

Вести программу будут Юлия Высоцкая и актер театра и кино Сергей Шакуров. Кроме того, в передаче появится третий ведущий, который будет рассказывать о том, как продвигаются поиски. Это Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда "Лиза Алерт", с недавнего времени тесно сотрудничающего с телепередачей.

За время существования "Жди меня" найдено более 200 тыс. человек. На базе проекта создана сеть добровольных помощников в России и за рубежом. На сегодняшний день проекту "Жди меня" помогают более 500 человек. Программа также сотрудничает с департаментом уголовного розыска МВД РФ.

"Жди меня" выходит на российском телевидении с 1998 года, ее производит компания "ВИД", до 1 сентября 2017 года транслировалась Первым каналом. В разное время передачу вели Игорь Кваша (1998-2012), Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергей Никоненко, Егор Бероев, Александр Галибин и Ксения Алферова.

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