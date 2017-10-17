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Кузнецова проведет проверку в Ярославской области, где дети в интернате пили мочу

Общество
17 октября, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе сообщил, что директор интерната, в котором находились дети с особенностями развития, заставила подростков пить мочу в качестве наказания

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка проведут проверку в интернатах Ярославской области после случая в ярославской школе-интернате № 7, где воспитанников в качестве наказания директор заставила пить мочу. Об этом сообщила во вторник журналистам детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Проанализировав все, что у нас есть, мы приняли решение о выезде в Ярославскую область. Будет осуществлен мониторинг не только этого учреждения, но и других, в которых находятся дети, чтоб проанализировать ситуацию на месте", - сказала она.

Кузнецова уточнила, что проверку будут проводить сотрудники аппарата уполномоченного, состав группы определяется.

Омбудсмен отметила, что в настоящее время идут проверки в отношении руководителя интерната, в котором находились дети с особенностями развития, расследование также проводит Следственный комитет.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил ТАСС об издевательствах над воспитанниками заведения за нарушение дисциплины. По его словам, директор интерната заставила 16-летних подростков выпить их мочу в качестве наказания. В прокуратуре начали проверку деятельности интерната, Следственный комитет также проводит доследственную проверку, руководитель школы-интерната была уволена.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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