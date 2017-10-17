Ульяновское УФАС возбудило дело о сговоре участников сферы соцпитания по материалам ОНФ

УЛЬЯНОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Дело о картелизации сферы соцпитания по материалам Общероссийского народного фронта (ОНФ) возбуждено в Ульяновской области. Признаки антиконкурентного соглашения выявлены в 106 закупках, общая сумма начальных цен которых составила более 4,5 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе ульяновского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Ульяновское УФАС России возбудило дело в отношении четырех компаний - ООО "Альтернатива", ООО "ТД СПП", ООО "Симбирск-клининг" и ООО "Мобилсвязь" по признакам нарушения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Признаки антиконкурентного соглашения выявлены в 106 закупках, общая сумма начальных цен которых составила более 4,5 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Компании подозреваются в повышении, снижении и поддержании цен на торгах, а также в разделе рынка услуг по предоставлению питания в детских садах, школах и больницах Ульяновска и Ульяновской области по территориальному принципу, объему продажи-покупки, ассортименту, составу продавцов и заказчиков. Признаки нарушения рассматриваются с августа 2014 года по сентябрь 2017 года.

Основанием для возбуждения дела стали материалы выездных проверок на предмет соблюдения антимонопольного законодательства поставщиками питания в соцучреждения и проекта ОНФ "За честные закупки". Они получены в результате работы по составлению карты картелей в сфере поставок питания в социальные учреждения России.