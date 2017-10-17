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В УФАС сообщили о недостоверности рекламы компании "Грузовичкоф" о "самых низких ценах"

Общество
17 октября, 17:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, октября. /ТАСС

Представители транспортной компании сообщили, что реклама основывается на сравнении ценовых предложений самой организации в 2016 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Компания "Грузовичкоф", являющаяся одним из лидеров петербургского рынка малотоннажных грузоперевозок, использовала недостоверную рекламу о "самых низких ценах". Как сообщила во вторник пресс-служба Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России, к такому выводу пришла комиссия городского управления антимонопольного ведомства.

"В антимонопольный орган пожаловалась петербурженка, по мнению которой распространяемая в марте - апреле 2017 года в вагонах метро реклама "Когда узнал, что у "Грузовичкоф" самые низкие цены!" является недостоверной. Установив, что реклама ООО "Грузовичкоф" недостоверна и в ней отсутствует часть существенной информации, комиссия Санкт-Петербургского УФАС передала материалы дела уполномоченному должностному лицу для административного производства и назначения штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о рекламе")", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, представители компании "Грузовичкоф" сообщили, что реклама основывается на сравнении ценовых предложений самой компании в 2016 году, информация об этом напечатана мелким шрифтом и расположена в правом нижнем углу рекламного объявления. Антимонопольный орган провел опрос, который показал, что большинство граждан не смогли прочитать надпись даже с близкого расстояния, что нарушает общие требования закона "О рекламе". Нарушение по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Грузовичкоф", компания "с высокой степенью вероятности" обжалует решение УФАС, поскольку не согласна с ним, однако прежде в компании намерены изучить полный текст документа. "Транспортная компания "Грузовичкоф" сообщает, что на данный момент компания не располагает мотивировочной частью решения по упомянутому делу. Следуя духу и букве закона, мы не можем на данном этапе комментировать решение и просим СМИ и все заинтересованные стороны дождаться появления этого решения в распоряжении компании", - сказали в пресс- службе.

При этом в компании обратили внимание, что "опрос, проведенный УФАС на его странице в социальной сети В Контакте, прямо указывает, что 42,5% опрошенных могут "прочитать критерий с любого расстояния и из любой части вагона", добавил собеседник агентства.

Компания "Грузовичкоф" основана в 2007 году, ежегодно осуществляет более 12 млн заказов. До конца года компания планирует присутствовать в 25 регионах России.

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