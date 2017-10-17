Школьники-участники мирового чемпионата WorldSkills за два года освоили электросхемы

МУРМАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Школьники из Кандалакши Мурманской области, представляющие Россию на открывшемся в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) мировом чемпионате WorldSkills Competitions по компетенции "Электромонтажные работы", настойчиво осваивали эту специальность два года. Как рассказал во вторник ТАСС Юрий Саломахин, заместитель директора Кандалакшского индустриального колледжа, участники не только посещали факультативные занятия, но и проводили в колледже все свободное время, чтобы совершенствоваться в мастерстве.

"Для электромонтажника важны тренировка и знания по многим предметам, и школьники смогли добиться успеха благодаря своей настойчивости", - сказал он.

Династии мастеров

Кандалакшский индустриальный колледж был выбран в Мурманской области центром подготовки кадров для WorldSkills по направлению "электромонтаж". Помимо студентов, сюда пришли и школьники. Как рассказал замдиректора, первоначально набирались группы по 25 человек, из которых к концу года оставались пять-восемь самых настойчивых учащихся. "Оставались те, кто действительно хотел заниматься, кому эта специальность была по душе", - отметил Саломахин.

Среди таких энтузиастов оказались и учащиеся школ №1 и №10 Кандалакши Софья Попкова, Вероника Лепейко и Николай Афанасьев. Причем к Софье и Николаю эти способности перешли "по наследству": у первой отец работает электромонтажником на РЖД, второй, фактически, родился в династии электриков. А вот Софья была первой в семье, кто "прикипела" к этому серьезному мастерству.

Старшеклассники не только посещали все факультативные занятия в колледже, но и после школы каждый раз, когда была возможность, снова приходили в колледж и оттачивали мастерство. "Электромонтажнику надо знать физику, электротехнику, уметь читать схемы, пользоваться различными инструментами, нужна постоянная тренировка", - пояснил Саломахин.

Ребята показали отличные результаты на региональном чемпионате WorldSkills, затем на национальных чемпионатах WorldSkills Russia в Красногорске, Екатеринбурге, Краснодаре и Москве. В августе они прошли подготовку к мировому чемпионату во Всероссийском детском центре "Смена" в Анапе, тренировки в Москве на базе академии WorldSkills Russia. "На чемпионатах им нужно было реализовать определенные электрические схемы: продолжить кабель-каналы, собрать щит управления, соединить все это, и наши школьники справились с этим на "отлично", - рассказал Саломахин.

Теперь до конца недели они будут показывать свое мастерство в Абу-Даби, вместе в ними там в качестве эксперта выступит преподаватель Кандалакшского индустриального колледжа Виктор Гаспирович. В том, что такая "мужская" профессия стала увлечением школьниц, в колледже не видят ничего необычного. В группе, обучающейся здесь по направлению "Электроснабжение по отраслям", треть - девушки.

Стимул для мастеров

Мурманская область одной из первых в стране присоединилась к движению WorldSkills Russia, стараясь повысить престиж рабочих профессий и развитие профессионального образования. С 2014 года в регионе действует дорожная карта по реализации движения. Созданы и функционируют десять специализированных центров компетенций по приоритетным профессиям и Центр Арктических компетенций. Три многофункциональных центра прикладных квалификаций осуществляют подготовку кадров по краткосрочным программам по заявкам работодателей.

В области с 2015 года проводятся региональные чемпионаты WorldSkills Russia, в том числе среди участников с ограниченными возможностями здоровья.

Интерес молодежи к движению профессионалов власти поддержали и финансово. Как сообщала заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира, согласно разработанному ведомством порядку поощрения победителей и призеров чемпионатов WorldSkills, им установлено денежное поощрение от 50 до 100 тыс. рублей, международных чемпионатов - до 300 тыс. рублей. Наставникам победителей и призеров также предусмотрено вознаграждение.

Профессионалы Арктики

Достижения Мурманской области в движении WorldSkills Russia позволили региону стать участником приоритетного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий". Как сообщала министр образования и науки региона Наталия Карпенко, в области при участии союза WorldSkills Russia проводится ежегодное повышение квалификации преподавателей производственного обучения в организациях среднего профобразования. В регионе уже есть три сертифицированных эксперта, до конца текущего года сертификацию пройдут еще несколько человек.

Участие региона в движение WorldSkills стало одной из причин прорыва, совершенного за последние в системе профессионального образования. Как отмечала губернатор региона Марина Ковтун, "сейчас система профтехобразования в полной мере отвечает современным требованиям и запросам экономики региона".

По данным главы региона, в течение последних пяти лет, несмотря на непростую финансовую ситуацию, не снижен прием на бюджетную форму обучения по программам среднего профессионального образования - ежегодно принимается около 3,5 тыс. человек. В 2016 году область была выбрана пилотным регионом по внедрению стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

Движение WorldSkills зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру не хватало квалифицированных рабочих рук. За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 77 стран. Россия это сделала в 2012 году. За пять лет были проведены порядка 300 региональных, корпоративных и национальных чемпионатов.

Чемпионат рабочих профессий WorldSkills Abu Dhabi 2017 - крупнейший мировой чемпионат этого движения. Он собрал на своей площадке 1300 участников из 69 стран. Национальная сборная WorldSkills Russia вступит в борьбу за медали по 52 компетенциям, включая основные и презентационные. Свое мастерство продемонстрируют 58 отечественных конкурсантов - студенты и выпускники колледжей, победители и призеры национальных чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в возрасте до 25 лет.

Россия впервые выступит на мировом чемпионате WorldSkills Competition во всех основных компетенциях. Ни одна другая страна не отправляет сборную на соревнования в Абу-Даби в полном составе.