Принц Уильям и его супруга Кейт ждут рождения третьего ребенка в апреле 2018 года

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Второй в очереди наследник британского престола принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) ожидают рождения третьего ребенка в апреле 2018 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию Кенсингтонского дворца.

Ранее в начале сентября Кенсигтонский дворец информировал, что королевская чета ждет рождения третьего малыша. Тогда канцелярия не стала раскрывать, на каком месяце беременности находится герцогиня Кембриджская.

В семье Уильяма и Кейт уже есть двое детей. Старшим из них и третьим в очереди наследником престола по прямой линии является четырехлетний сын, принц Джордж (род. в 2013 г.). Их дочери, принцессе Шарлотте (род. в 2015 г.), которая является четвертой наследницей, - два года. Соответственно третий ребенок четы должен стать пятым наследником трона, потеснив еще на одну позицию вниз младшего брата Уильяма, принца Гарри.