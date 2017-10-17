Отдаленные поселки Таймыра до конца года обеспечат интернетом

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КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Жители 14 отдаленных поселков арктического Таймыра до конца года получат доступ в интернет с помощью Wi-Fi. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Таймырского муниципального района Красноярского края.
"До конца этого года в 14-ти отдаленных поселках Таймыра появится доступ в интернет посредством сети Wi-Fi. Для этих целей муниципальному району в текущем году предоставлена краевая субсидия на сумму более чем 6 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.
Уже в конце октября по результатам торгов будет определен подрядчик на поставку и монтаж оборудования. Оно будет установлено в поселках Волочанка, Усть-Авам, Потапово, Хантайское озеро, Жданиха, Новорыбная, Попигай, Сындасско, Кресты, Новая, Хета, Катырык, а также Усть-Порт и Воронцово.
Интернет будет доступен через Wi-Fi в радиусе 10 метров от места установки внешнего раздающего устройства. Поставщик должен предоставить бесплатный доступ на 40 государственных ресурсов, а также обеспечить льготный тарифный план для населения.
Как сообщалось, в сентябре доступ в быстрому интернету получили жители Норильска и районного центра Таймыра - Дудинки. Дочерняя структура горно-металлургической компании "Норникель" - ООО "Единство" - передала оптоволоконную линию связи из Нового Уренгоя в Норильск в опытную эксплуатацию операторам.
До этого интернет в Норильске обеспечивался через спутниковые каналы. По сравнению с широкополосным доступом спутниковый интернет имеет низкую скорость (всего 2-2,5 Гб в секунду) и ограниченный трафик, при этом его стоимость значительно выше.