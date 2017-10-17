Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отдаленные поселки Таймыра до конца года обеспечат интернетом

Общество
17 октября, 17:11 UTC+3

Для обеспечения населения сетью Wi-Fi предоставлена краевая субсидия на сумму более чем 6 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Жители 14 отдаленных поселков арктического Таймыра до конца года получат доступ в интернет с помощью Wi-Fi. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Таймырского муниципального района Красноярского края.

"До конца этого года в 14-ти отдаленных поселках Таймыра появится доступ в интернет посредством сети Wi-Fi. Для этих целей муниципальному району в текущем году предоставлена краевая субсидия на сумму более чем 6 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Уже в конце октября по результатам торгов будет определен подрядчик на поставку и монтаж оборудования. Оно будет установлено в поселках Волочанка, Усть-Авам, Потапово, Хантайское озеро, Жданиха, Новорыбная, Попигай, Сындасско, Кресты, Новая, Хета, Катырык, а также Усть-Порт и Воронцово.

Интернет будет доступен через Wi-Fi в радиусе 10 метров от места установки внешнего раздающего устройства. Поставщик должен предоставить бесплатный доступ на 40 государственных ресурсов, а также обеспечить льготный тарифный план для населения.

Как сообщалось, в сентябре доступ в быстрому интернету получили жители Норильска и районного центра Таймыра - Дудинки. Дочерняя структура горно-металлургической компании "Норникель" - ООО "Единство" - передала оптоволоконную линию связи из Нового Уренгоя в Норильск в опытную эксплуатацию операторам.

До этого интернет в Норильске обеспечивался через спутниковые каналы. По сравнению с широкополосным доступом спутниковый интернет имеет низкую скорость (всего 2-2,5 Гб в секунду) и ограниченный трафик, при этом его стоимость значительно выше. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Красноярский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Стоимость новых квартир по программе реновации в Москве будет на 30% выше старых
7
Биография актера Дмитрия Марьянова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама