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Голодец предложила распространить опыт Татарстана по снижению бедности

Общество
17 октября, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Вице-премьер отметила, что в Росии есть регионы с уровнем бедности в несколько раз выше, чем в Татарстане

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Татарстан показывает самый низкий уровень бедности в стране, опыт региона должен распространен по стране. Об этом заявила во вторник вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Наша проблема сегодня - это уровень бедности, и хочу сказать, что по абсолютно объективным показателям Росстата Татарстан показывает сегодня самый низкий уровень бедности по всей стране. Это замечательный опыт, который должен быть дальше распространен",- сказала она.

По словам вице-премьера, в России есть регионы, где уровень бедности выше уровня бедности в Татарстане в несколько раз.

"Те механизмы, которые ведут к снижению бедности населения, они должны распространяться при поддержке государства", - добавила Голодец.

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