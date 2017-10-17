Голодец предложила распространить опыт Татарстана по снижению бедности

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Татарстан показывает самый низкий уровень бедности в стране, опыт региона должен распространен по стране. Об этом заявила во вторник вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Наша проблема сегодня - это уровень бедности, и хочу сказать, что по абсолютно объективным показателям Росстата Татарстан показывает сегодня самый низкий уровень бедности по всей стране. Это замечательный опыт, который должен быть дальше распространен",- сказала она.

По словам вице-премьера, в России есть регионы, где уровень бедности выше уровня бедности в Татарстане в несколько раз.

"Те механизмы, которые ведут к снижению бедности населения, они должны распространяться при поддержке государства", - добавила Голодец.