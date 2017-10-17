Голодец предложила распространить опыт Татарстана по снижению бедности

Около 400 человек внесено в черный список болельщиков в РоссииСпорт 17 октября, 18:11
Одной из аудиторий в РУДН присвоили имя ШукшинаСибирь 17 октября, 18:09
Глава РАН: фиксация гравитационных волн от слияния нейтронных звезд - пример новой наукиНаука 17 октября, 18:01
Минкавказ будет строго следить за отчетностью регионов после введения курортного сбораСеверный Кавказ 17 октября, 17:50
Симонян: игра с бразильцами станет хорошим испытанием для сборной России по футболуСпорт 17 октября, 17:41
Митингующие в Киеве расставили палатки у стен Верховной радыМеждународная панорама 17 октября, 17:37
Мутко поблагодарил Шарапову за участие в "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 17 октября, 17:36
МЧС России и Белоруссии планируют наращивать сотрудничество в области научных разработокОбщество 17 октября, 17:35
РФС оштрафовал "Кубань" из-за задолженности перед тренером ПетрескуСпорт 17 октября, 17:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Татарстан показывает самый низкий уровень бедности в стране, опыт региона должен распространен по стране. Об этом заявила во вторник вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Наша проблема сегодня - это уровень бедности, и хочу сказать, что по абсолютно объективным показателям Росстата Татарстан показывает сегодня самый низкий уровень бедности по всей стране. Это замечательный опыт, который должен быть дальше распространен",- сказала она.
По словам вице-премьера, в России есть регионы, где уровень бедности выше уровня бедности в Татарстане в несколько раз.
"Те механизмы, которые ведут к снижению бедности населения, они должны распространяться при поддержке государства", - добавила Голодец.