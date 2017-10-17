МЧС России и Белоруссии планируют наращивать сотрудничество в области научных разработок

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Главы МЧС России и Белоруссии договорились об объединении усилий в совместных научно-исследовательских разработках и обучении.

"Нам надо объединять совместные усилия, проводить совместные научно-исследовательские работы, наращивать технологии, которые можно внедрять в реализации совместных экономических проектов", - сказал глава МЧС России Владимир Пучков во вторник в ходе встречи с главой МЧС Белоруссии Владимиром Ващенко.

По его словам, необходимо организовывать совместные предприятия мирового уровня по производству пожарно-спасательной техники и прочего профильного оборудования. "У нас очень хороший потенциал: новейшие разработки в области IT, 3D-моделирования, прогнозирования и мониторинга различных опасностей и угроз. Надо наращивать этот потенциал. Наука России и Белоруссии в сфере безопасности жизнедеятельности должна быть скооперирована; нам нужно резко сократить срок от идеи до практической реализации", - подчеркнул российский министр.

Главы МЧС двух стран также договорились о создании системы дистанционного обучения для того, чтобы преподаватели профильных вузов из России могли вести курсы в белорусских вузах и наоборот.

Кроме того, вузы будут продолжать программу обмена: ежегодно по программе обмена в вузе страны-партнера проходят обучение по 15-20 курсантов из профильных вузов России и Белоруссии. "Самое главное - что курсанты работают вместе, общаются друг с другом", - отметил Пучков.

В ходе посещения Университета гражданской защиты МЧС Республики Белоруссия министры двух стран встретились с участниками программы обмена. Курсанты поделились позитивными эмоциями и впечатлениями от посещения вузов- партнеров по программе обмена, сотрудничества с иностранными коллегами и обретения новых друзей.