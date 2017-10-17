Площадь лесных пожаров в Бурятии в 2017 году сократилась на 53%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Бурятии в 2017 году сократилась более чем на 53%, а их количество уменьшилось на 14,5%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"Согласно данным Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии, площадь пожаров в 2017 году сократилась на 320 тыс. га, то есть более чем на 53%. Количество пожаров уменьшилось на 140, что на 14,5% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовский отметил высокую оперативность тушения пожаров. В первые сутки удалось потушить более 62% всех возгораний. Средняя площадь одного пожара составила 76 га, хотя за аналогичный период 2016 года этот показатель превышал 250 га. "Правительством республики были выделены дополнительные 50 млн рублей на авиапатрулирование, что позволило повысить степень обнаружения очагов возгорания", - отметили в пресс-службе.

С начала года к административной ответственности в регионе привлекли более 2 тыс. нарушителей противопожарного режима. Сумма наложенных штрафов составила около 7,7 млн рублей. По уровню профилактики и предупреждению подобных нарушений Бурятия заняла одно из лидирующих мест в России.

В 2018 году власти региона планируют увеличить количество парашютно-десантных пожарных сил. Также ожидается, что из федерального бюджета будет выделено около 300 млн рублей на реализацию противопожарных мероприятий. Эти средства пойдут на привлечение дополнительных сил для авиационного и наземного тушения в труднодоступных районах Бурятии.