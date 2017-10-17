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Один из самых крупных в России полигонов ТКО откроется под Волгоградом к концу октября

Общество
17 октября, 18:06 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 17, октября. /ТАСС

Мощность объекта составит до 3 млн кубометров отходов в год

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ВОЛГОГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Открытие одного из самых крупных в России полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) состоится под Волгоградом до конца этого месяца, сообщила ТАСС во вторник председатель Совета директоров Группы Компаний "Чистый город" Полина Вергун.

"Открытие полигона ТКО в Светлоярском районе Волгоградской области состоится в ближайшее время, до конца октября. Это будет один из самых крупных полигонов в сфере обращения с отходами в России. Его мощность - до 3 млн кубометров отходов в год. Полигон способен принимать не только твердые коммунальные отходы, но и промышленные",- сказала Вергун.

Она уточнила, что "полигон в Светлоярском районе - первый и основной этап инвестиционного проекта, стоимостью более 500 млн рублей". "В настоящее время его строительство завершено, сейчас ведется работа по дооснащению этого объекта оборудованием по переработке и обезвреживанию отходов", - отметила Вергун.

По ее словам, полигон будет обслуживать город Волгоград, а также Городищенский Октябрьский, Светлоярский, Котельниковский районы. Большинство этих муниципальных районов впервые получат возможность лицензированного размещения отходов. Ранее отходы вывозились из этих районов на свалки, которые не обеспечивали экологическую безопасность.

Строительство современных объектов сферы обращения с отходами в Волгоградской области ведется в рамках реализации комплексной стратегии развития сферы обращения с ТКО до 2020 года. ГК "Чистый город" на территории региона уже запущены в эксплуатацию межмуниципальные полигоны ТКО в Урюпинске, Камышине и Волжском. В прошлом году был запущен мусоросортировочный комплекс в Республике Калмыкия, ведется проектирование объектов в Астраханской и Омской областях.

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