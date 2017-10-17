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Лучшим инженерным вузом РФ по версии агентства Times Higher Education стал политех Томска

Общество
17 октября, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Эксперты оценили учебную среду университетов, объем научных исследований, публикационную активность и развитие международного сотрудничества

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Международное агентство Times Higher Education (THE) во вторник опубликовало рейтинг университетов в области инженерии и технологий. Среди российских вузов лучшие показатели у Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Томского политехнического университета и Московского физико-технического института. Таким образом, технический вуз из Томска стал лучшим инженерным вузом в России, заняв позиции в группе 151-175.

"Предметная область Engineering and technology для нас базовая, системообразующая, ведь в ней оцениваются достижения и показатели по тем дисциплинам, в которых Томский политех имеет солидные научные заделы и традиционно является лидером. Это общие инженерные науки, электротехника и электроника, авиационно-космическая техника и машиностроение, химические технологии", - приводит пресс-служба Томского политехнического университета слова ректора вуза Петра Чубика.

"Результаты предметного рейтинга THE свидетельствуют о том, что за последние годы томские политехники прилично прибавили в исследовательской активности в этих направлениях. Стало больше заметных публикаций в авторитетных научных изданиях, выросла международная известность наших ученых, увеличилось число совместных проектов с ведущими исследовательскими центрами мира", - отметил он.

В настоящее время ученые Томского политеха проводят обширные инжиниринговые исследования в различных областях. Так, университет является активным участником шести крупных коллабораций Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) и участвует в апгрейде детекторов Большого адронного коллайдера. В вузе ведется разработка микрокапсул для адресной доставки лекарственных средств и редактирования генома, создаются физические и химические технологии выращивания живых тканей, биодеградируемые материалы и лекарства нового поколения с использованием наночастиц металлов.

Эксперты агентства оценивали учебную среду университетов, объем научных исследований и доход от них, публикационную активность и развитие международного сотрудничества. Рейтинг основан на оценке деятельности вузов в узких предметных областях: общая инженерия, электротехника и электроника, машиностроение и аэрокосмическая инженерия, гражданское строительство и химическая инженерия.

Агентство Times Higher Education публикует рейтинги вузов с 2004 года. Как сказано на сайте организации, рейтинг THE - самый влиятельный рейтинг вузов, который позволяет сравнить данные 1300 вузов со всего мира.

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