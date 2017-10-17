Дуров заявил, что организация "Агора" будет защищать интересы Telegram в суде

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Международная правозащитная организация "Агора" будет представлять интересы мессенджера Telegram в российском суде. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" создатель Telegram Павел Дуров.

"Я принял решение принять предложение Павла Чикова, руководителя международной правозащитной организации "Агора", - написал Дуров. По его словам, команда мессенджера получила около 200 предложений от юристов, готовых представлять интересы мессенджера.

Он поблагодарил правозащитные организации за "живой отклик" и выразил уверенность, что "Агора" "сможет успешно представлять Telegram в российских судах, защищая право россиян на тайну личной переписки".

Глава правозащитной организации Павел Чиков подтвердил в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM", что юристы будут представлять интересы мессенджера в деле против ФСБ в российском суде.

"Это будет непростое дело, конечно, поскольку просто неизвестно о том, были ли такие дела ранее вообще. И пока что речь идет о сотрудничестве только в рамках этого административного дела", - заявил Чиков. Он назвал это дело "безусловно важнейшим и прецедентным".

Как сообщал ранее ТАСС, мировой судебный участок №383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Из иска следует, что 12 июля этого года ФСБ направила Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений со сроком исполнения до 19 июля в отношении шести номеров, которые используют мессенджер. В указанный срок запрос не был исполнен.