Останки 119 советских солдат и командиров торжественно перезахоронили в Орловской области

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Осенний этап региональной "Вахты Памяти-2017" в Орловской области завершился во вторник торжественной церемонией перезахоронения останков 119 красноармейцев. Поисковикам удалось установить имена 107 погибших бойцов, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

"Торжественная церемония перезахоронения прошла на воинском мемориале в парке Победы Покровского района. Останки бойцов обнаружили участники поискового объединения "Огненная дуга" во время экспедиций региональной "Вахты Памяти-2017". Красноармейцы умерли от ран в полевом госпитале, располагавшемся в деревне Зубково Орловской области. После работы с архивными документами волонтерам удалось установить имена 107 из 119 погибших бойцов", - отметили в пресс-службе.

В списке установленных имен - трое уроженцев Покровского района: Александр Корчагин, Иван Волков и Петр Никитин. "Среди павших - Герой Советского Союза, старший лейтенант Иван Морозов, командир батареи 11-го артиллерийского полка 73-й стрелковой дивизии. 24 июля 1943 года в ходе Орловско-Курской битвы батарея Морозова отразила четыре контратаки врага в районе поселка Змиевка. Во время обороны позиций командир батареи вызвал огонь на себя и получил смертельное ранение, но в итоге танковая группа врага была остановлена", - добавили в пресс-службе.

Орловская стратегическая наступательная операция проводилась с 12 июля по 18 августа 1943 года во время Курской битвы для окончательного разгрома группировки противника под Орлом. Потери советской стороны составили 430 тысяч человек, в том числе безвозвратные - свыше 112 тыс. человек.