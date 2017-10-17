РФ и Таджикистан будут укреплять сотрудничество в области предупреждения и ликвидации ЧС

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МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан Рустам Назарзода подписали план совместных мероприятий двух ведомств на 2018-2019 годы.
"Подписание плана позволяет взаимодействовать на регулярной основе и обеспечить участие российских и таджикских специалистов в совместных мероприятиях, проводимых как в двустороннем, так и многостороннем формате", - сказал Пучков в ходе встречи во вторник.
Он подчеркнул, что МЧС России всесторонне поддерживает реализацию совместного проекта ПРООН и Российской Федерации по укреплению возможностей Таджикистана в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации с привлечением экспертного потенциала российского чрезвычайного ведомства. "Мы всесторонне поддерживаем реализацию данного проекта. Готовы и далее оказывать содействие в решении вопроса о продлении данного проекта до 2020 года", - сказал Пучков.
В свою очередь Назарзода высоко оценил российскую методику подготовки кадров в области предупреждения и ликвидации ЧС.
Также в ходе встречи главы чрезвычайных ведомств отметили важность функционирования международной организации ШОС и необходимость приложить максимум усилий по укреплению сотрудничества в области предупреждения и ликвидации ЧС в регионе. Пучков пригласил таджикских коллег принять участие во встрече руководителей территориальных органов, отвечающих за вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в приграничных районах ШОС, которая состоится в 2019 году на территории России.