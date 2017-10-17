Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ и Таджикистан будут укреплять сотрудничество в области предупреждения и ликвидации ЧС

Общество
17 октября, 19:20 UTC+3 МИНСК МИНСК 17, октября. /ТАСС

Таджикская сторона высоко оценила российскую методику подготовки кадров в данной сфере

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан Рустам Назарзода подписали план совместных мероприятий двух ведомств на 2018-2019 годы.

"Подписание плана позволяет взаимодействовать на регулярной основе и обеспечить участие российских и таджикских специалистов в совместных мероприятиях, проводимых как в двустороннем, так и многостороннем формате", - сказал Пучков в ходе встречи во вторник.

Он подчеркнул, что МЧС России всесторонне поддерживает реализацию совместного проекта ПРООН и Российской Федерации по укреплению возможностей Таджикистана в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации с привлечением экспертного потенциала российского чрезвычайного ведомства. "Мы всесторонне поддерживаем реализацию данного проекта. Готовы и далее оказывать содействие в решении вопроса о продлении данного проекта до 2020 года", - сказал Пучков.

В свою очередь Назарзода высоко оценил российскую методику подготовки кадров в области предупреждения и ликвидации ЧС.

Также в ходе встречи главы чрезвычайных ведомств отметили важность функционирования международной организации ШОС и необходимость приложить максимум усилий по укреплению сотрудничества в области предупреждения и ликвидации ЧС в регионе. Пучков пригласил таджикских коллег принять участие во встрече руководителей территориальных органов, отвечающих за вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в приграничных районах ШОС, которая состоится в 2019 году на территории России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таджикистан
Персоны
Пучков, Владимир Андреевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КС: Додон может лишиться поста президента Молдавии из-за конфликта с правительством
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
6
МИД Польши вызвал посла Украины в связи с открытием мемориала участникам Карпатской Сечи
7
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
Темы дня
Новости партнеров
Реклама