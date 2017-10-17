Свыше 3,5 тыс. соотечественников из-за рубежа переселились на Дальний Восток в 2017 году

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. соотечественников переселились на Дальний Восток за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"За девять месяцев 2017 года в рамках госпрограммы на территорию Дальневосточного федерального округа переселилось 3754 соотечественника, сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев", - говорится в сообщении.

"Чаще всего выбирают Хабаровский край: с начала этого года переселилось 1412 человек. На втором месте по привлекательности стоит Приморье: сюда приехало 1089 человек. На третьем месте - Амурская область: Приамурье выбрало 329 человек", - приводят в пресс-службе слова замминистра.

Как сообщили в пресс-службе, госпрограмма по переселению соотечественников реализуется в семи дальневосточных регионах: Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, также в Еврейской автономной области. Все эти субъекты входят в список территорий для приоритетного заселения соотечественников. Сообщается, что в 2017 году на поддержку мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, выделено более 14,5 млн рублей.

"Участники программы переселения выбирают города, где легче найти работу. Для быстрой адаптации региональные власти помогают тем, кто решил сделать Дальний Восток постоянным местом жительства, в решении вопросов жилищного обустройства, профессионального обучения и переобучения, получения полисов медицинского страхования. В основном приезжают соотечественники из стран ближнего зарубежья - Украины, Казахстана, Таджикистана, Армении", - отметил Качаев.

В пресс-службе сообщили, что за 12 месяцев 2016 года в рамках госпрограммы на территорию Дальневосточного федерального округа переселились 6837 соотечественников. Наибольшее количество россиян переехало в Приморский край (2228 человек), Хабаровский край (1838 человек). Наименьшей популярностью пользуется Еврейская автономная область, куда за 2016 год переселилось 273 человека.

Отмечается, что привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, - важный инструмент по увеличению населения Дальнего Востока. Стимулирование миграционной активности в ДФО предусмотрено утвержденной правительством концепцией демографической политики. По словам Качаева, "задачей принятой концепции демографической политики как раз является увеличение численности населения на Дальнем Востоке к 2025 году до 6,5 млн человек".