Легойда: РПЦ не обсуждает вопрос приравнивания венчания к регистрации брака в ЗАГСе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь пока не рассматривала вопрос о юридическом признании венчания, и если эта инициатива будет принята, потребуются серьезные изменения в работе, заявил ТАСС во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Русской православной церкви Владимир Легойда.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Владимир Сысоев готовит поправки в Семейный кодекс, согласно которым акт венчания будет признан юридически. Согласно законопроекту, повенчавшиеся будут иметь равные права и обязанности с людьми, чей брак был зарегистрирован в ЗАГСе.

"В Русской православной церкви этот вопрос пока не рассматривался. С нами не проводились консультации, по крайней мере, мне о таковых ничего неизвестно", - сказал Легойда. "Понятно, что если эти инициатива будет приниматься, она потребует серьезных изменений, не только связанных с оформлением документов", - продолжил он.

Собеседник ТАСС напомнил, что практика регистрации браков в церкви была принята до революции и "была связана с встроенностью Церкви в государственный аппарат", однако сегодня Россия - светское государство.

"Венчание - самодостаточный акт, церковное таинство, важное для двух христиан, оно не требует дополнительного утверждения в правовом или каком-то другом поле. При этом хочу обратить внимание, что брак, зарегистрированный государством, признается таковым и в Церкви, согласно основам Социальной концепции Русской православной церкви. То есть люди, находящиеся в зарегистрированном браке, Церковью воспринимаются как семья. Не получившая особого церковного благословения, но семья",- отметил Легойда.

Собеседник ТАСС отметил, что по сложившейся практике священник может попросить людей, которые хотят венчаться, сказать о том, зарегистрирован ли брак государством. Священник выдает венчающимся соответствующее свидетельство, в котором указываются имена тех, кто повенчан, место и время совершения таинства, а также имя служителя церкви.