КС запретил пересмотр вступивших в силу решений судов на основании определений коллегий ВС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Конституционный суд РФ запретил пересмотр вступивших в силу решений судов на основании определений судебных коллегий Верховного Суда РФ. Об этом сообщает во вторник сайт Конституционного суда.

Решение было принято по итогам рассмотрения дела о проверке конституционности положений пункта 5 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. "Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы граждан Абрамова Дмитрия Александровича, Ветлугаева Владимира Анатольевича, Долгунова Сергея Николаевича, Казаченко Елены Алексеевны, Печкова Виктора Петровича, Рыбакова Михаила Профирьевича и Смирновой Любови Васильевны. "Положительные решения по искам всех заявителей были отменены после принятия Верховным Судом РФ определений по аналогичным делам с противоположными решениями", - говорится в сообщении КС.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщили, что омбудсмен направила в КС свое заключение по делу и оно было учтено Конституционным судом.

"В 2017 году к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой поступило более 20 жалоб, связанных с вопросом взыскания судами с заявителей ранее полученных от Фонда социального страхования России денежных средств", - сообщил представитель пресс-службы омбудсмена. По его словам, судебные решения о превышении размеров сумм возмещения вреда здоровью, причинного на производстве, один за другим стали появляться во всех регионах страны. "Тем самым проблема приобрела системный характер. "Перспектива" возврата раннее полученных по закону выплат стала реальной угрозой для 4 тысяч человек", - отметил собеседник агентства. "Уполномоченный пришла к выводу, что суды расширительно толковали положения статьи 392 Гражданского процессуального кодекса и такой подход противоречит Конституции.

Кроме того, суды применяли определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации по одному из таких дел, что по мнению омбудсмена, служит неоправданным отступлением от принципа правовой определенности и нарушает конституционное право граждан на судебную защиту и доступ к правосудию", - пояснил он.

Решение КС

В итоге КС решил, что "пересмотр вступивших в силу решений может быть обусловлен изменением практики применения нормы только такими актами Верховного Суда РФ, которые обладают свойствами окончательности и исходят от такого органа ВС РФ, который с точки зрения его состава предназначен для формирования и отображения единой правовой позиции данного судебного органа - к таковым судебные коллегии ВС РФ не относятся".

КС предписал внести в законодательство изменения, предусматривающие возможность пересмотра вступивших в силу решений только при условии указания в соответствующем постановлении Пленума или Президиума ВС РФ на придание сформулированной в нем правовой позиции обратной силы по делам со схожими обстоятельствами. Законодателю необходимо учесть недопустимость ухудшения положения граждан в их правоотношениях (пенсионных, жилищных, трудовых, по социальному обеспечению и др.) с органами власти. Также надлежит предусмотреть срок, в течение которого допускается подача в суд заявления о пересмотре решений в связи с таким новым обстоятельством как изменение практики применения правовой нормы в постановлении Пленума или в постановлении Президиума Верховного Суда РФ.

Судебные решения по делам заявителей подлежат пересмотру.