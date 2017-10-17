В Минобрнауки считают, что для финансирования колледжей нужны инвестиции реального сектора

АБУ-ДАБИ, 17 октября. /ТАСС/. Модель формирования бюджета системы среднего профессионального образования (СПО) в России необходимо менять в сторону увеличения инвестиций из реального сектора экономики. Об этом заявила во вторник журналистам заместитель министра образования РФ Людмила Огородова в кулуарах мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills.

"Есть проблемы с моделью формирования бюджета системы СПО. В системе СПО у нас только 13% инвестиций из частного сектора, в то время как за рубежом нет стран, где государство вкладывает больше чем 40% в бюджет (системы СПО - прим. ТАСС). 50-60% - это инвестиции из реального сектора экономики. Нам нужно изучать эти механизмы, как привлекать в систему инвестиции, потому что это очень дорогой процесс", - сказала Огородова.

При этом, по ее словам, нельзя, чтобы колледж был зависим от одного только предприятия. "Потому что мы говорим, что Россия строит такую систему образования, которая сама способна задавать тренды развития, а не просто следовать за какими-то трендами, которые утверждаются", - отметила она.

"Если в регионе есть предприятия, которым интересна подготовка кадров, они конечно будут вкладывать в систему. Мы именно таким образом сейчас развиваем бюджеты региональной системы СПО", - добавила заместитель министра.