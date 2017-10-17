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В Апатитах после жалоб Путину на медицину стало больше врачей

Общество
17 октября, 21:09 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 17, октября. /ТАСС

Чтобы ускорить процесс обслуживания, продолжается внедрение медицинской информационной системы "Ариадна", она позволит вести электронную медицинскую карту

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МУРМАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Власти Мурманской области совместно с градообразующим предприятием предприняли ряд шагов для улучшения ситуации с медициной в городе Апатиты, онкобольная жительница из которого летом обратилась к президенту РФ Владимиру Путину во время "Прямой линии" с жалобой на проблемы со здравоохранением. Как сообщил ТАСС первый замминистра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин, в обслуживающей жителей больнице появились новые врачи, усовершенствована система записи к врачам, в медицинских учреждениях продолжаются ремонты и запланированы новые.

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"В третьем квартале 2017 года в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу трудоустроились три врача- специалиста, 27 специалистов со средним медицинским образованием", - сообщил представитель министерства.

По его словам, в Апатитах организована предварительная запись на прием к участковым терапевтам на 5 дней вперед, к врачам-специалистам - на 2 недели вперед. "В поликлиниках Апатитов и Кировска установлены инфоматы, через которые люди сами могут записаться на прием к врачам", - сказал Москвин. В регистратурах в самые посещаемые часы организована работа администраторов.

Чтобы ускорить процесс обслуживания, продолжается внедрение медицинской информационной системы "Ариадна", она позволит вести электронную медицинскую карту. Также до конца текущего года во взрослых и детских поликлиниках планируется организация сестринских постов и единого сall-центра.

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В городе продолжается ремонт медицинских учреждений. "До конца 2017 года планируется завершить разработку проектно-сметной документации и приступить к капитальному ремонту лечебного корпуса в Апатитах", - сообщил заминистра. По его словам, в этом же корпусе совместно с компанией "Фрезениус Нефрокеа" к апрелю 2018 года будет организована работа диализного центра для лечения больных с хронической почечной недостаточностью.

Он сообщил также, что ведутся работы и по оснащению медучреждений техникой и оборудованием. В 2017 году планируется приобретение рентгеновского цифрового телеуправляемого комплекса. Градообразующей компанией города Кировска "Апатит" (входит в "ФосАгро") закуплены четыре автомобиля скорой медицинской помощи. В 2018-2019 гг. при финансовой поддержке "ФосАгро" запланирован ремонт здания лечебного корпуса городской больницы.

Как привлечь врачей

Что касается нехватки медспециалистов, то эта проблема характерна для всего региона, хотя меры поддержки действуют не первый год, говорит Москвин. Это касается выплат вновь приходящим на работу врачам, специалистам в сельской местности, поддержки студентов и интернов.

Также регион обратился в правительство РФ с просьбой разработать проект "Арктический доктор", предусматривающего на условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджетов регионов поэтапную компенсационную выплату в размере 2 млн рублей медицинским работникам, прибывшим на работу в населенные пункты в Арктической зоне РФ.

"При этом укомплектованность кадрами подразделений Апатитско-Кировской центральной городской больницы составляет по врачебному персоналу - 70,9% (в целом по Мурманской области - 56%), средним медицинским персоналом - 95,5% (по Мурманской области - 71%)", - сообщил представитель министерства.

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