Кузнецова поддерживает усиление общественного контроля за качеством питания в школах

СМИ: возле здания Верховной рады возобновились столкновения между митингующими и полициейМеждународная панорама 17 октября, 22:38
Суд продлил Серебренникову домашний арестПроисшествия 17 октября, 22:29
Вратарь ХК "Динамо" Бочаров выбыл на две недели из-за травмы в матче с "Салаватом Юлаевым"Спорт 17 октября, 22:21
ХК "Салават Юлаев" впервые за семь лет обыграл в гостях московское "Динамо"Спорт 17 октября, 22:02
Следователь заявил, что расследуется только одно дело о хищениях в "Седьмой студии"Происшествия 17 октября, 21:55
Жуков: Шарапову стоит поблагодарить за приезд на "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 17 октября, 21:52
Трамп: США поддерживают облегчение долгового бремени Греции ответственным образомМеждународная панорама 17 октября, 21:36
Белый дом: американцы "будут умолять" Трампа остаться еще на один срокМеждународная панорама 17 октября, 21:33
Рублев не смог выйти во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 17 октября, 21:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Создание дополнительных групп общественного контроля поможет снизить проблемы с организацией питания в детских учебных заведениях. Об этом заявила во вторник журналистам уполномоченный при президенте РФ правам ребенка Анна Кузнецова.
"Интересный опыт, который поможет на этом этапе скомпенсировать проблемы, которые мы озвучили, - это создание дополнительных групп контроля", - сказала она, после заседании президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка.
Детский омбудсмен отметила, что в настоящий момент есть различные формы контроля за качеством питания детей в учебных учреждениях. "Где-то советы, и именно этим занимается глава города, где-то в муниципальных образованиях есть специализированные службы контроля, которые могут скомпенсировать редкие визиты контролирующих инстанций", - добавила она.
Кроме того Кузнецова подчеркнула, что очень важно, чтобы такой контроль осуществлялся постоянно. "У ряда регионов есть замечательный опыт, когда родительское сообщество, общественные организации, независимые эксперты принимают участие в контроле за качеством детского питания", - заключила омбудсмен.
Кузнецова уточнила, что мониторинг качества питания в образовательных организациях проводился в 71 регионе.