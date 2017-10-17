Кузнецова поддерживает усиление общественного контроля за качеством питания в школах

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Создание дополнительных групп общественного контроля поможет снизить проблемы с организацией питания в детских учебных заведениях. Об этом заявила во вторник журналистам уполномоченный при президенте РФ правам ребенка Анна Кузнецова.

"Интересный опыт, который поможет на этом этапе скомпенсировать проблемы, которые мы озвучили, - это создание дополнительных групп контроля", - сказала она, после заседании президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка.

Детский омбудсмен отметила, что в настоящий момент есть различные формы контроля за качеством питания детей в учебных учреждениях. "Где-то советы, и именно этим занимается глава города, где-то в муниципальных образованиях есть специализированные службы контроля, которые могут скомпенсировать редкие визиты контролирующих инстанций", - добавила она.

Кроме того Кузнецова подчеркнула, что очень важно, чтобы такой контроль осуществлялся постоянно. "У ряда регионов есть замечательный опыт, когда родительское сообщество, общественные организации, независимые эксперты принимают участие в контроле за качеством детского питания", - заключила омбудсмен.

Кузнецова уточнила, что мониторинг качества питания в образовательных организациях проводился в 71 регионе.